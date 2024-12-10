У Полтавській області синоптики попереджають про туман

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Вдень 10 грудня на Полтавщині очікується густий туман, видимість до 200-500 м. Про це повідомили у Полтавському обласному гідрометеорологічному центрі.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше патрульна поліція Полтавщини надавала поради водіям, як варто їздити під час туману.