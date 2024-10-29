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Залишився лише старший брат: у Кременчуці попрощались із воїном Олександром Климченком

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 0

Чоловік мав бронювання

29 жовтня у Кременчуці попрощались з 43-річним курсантом Центру підготовки навчального взводу навчальної роти школи індивідуальної підготовки. Боєць помер через зупинку серця. 

За словами військової Любові Телятник, це сталось 21 жовтня у селі Гончарівське Чернігівської області. 

Перша дружина брата Олександра — Юлія — розповідає, що чоловік працював на КрАЗі разом з батьком. 

— Олександр був дуже тихою, спокійною людиною, постійно допомагав, якщо треба була якась допомога. У тому році не стало батька. Рівно рік пройшов, не стало сина. Залишився Славік, його старший брат. Більше нікого немає в сім'ї, — каже Юлія. 

Жінка додає, що Олександр мав бронювання та мав довідку щодо його непридатності до служби. 

 

— Чесно кажучи, його забрали. Він не дійшов до роботи — дорогу не встиг перейти. Він мав бронь, в нього була довідка, що він непридатний. З 18 років. Але це не допомогло, — розповідає Юлія.

Її мати Галина Андріївна каже, що Олександр був «дуже доброю людиною»

 

— Рівно місяць. 20 числа 9 місяця його забрали й 21 він помер. Рівно місяць не стало. Шкода, — розповідає жінка.

У Олександра залишився брат. 

Фото: Артем Коваленко

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.


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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: військовий поховання
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