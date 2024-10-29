Залишився лише старший брат: у Кременчуці попрощались із воїном Олександром Климченком

29 жовтня у Кременчуці попрощались з 43-річним курсантом Центру підготовки навчального взводу навчальної роти школи індивідуальної підготовки. Боєць помер через зупинку серця.
За словами військової Любові Телятник, це сталось 21 жовтня у селі Гончарівське Чернігівської області.
Перша дружина брата Олександра — Юлія — розповідає, що чоловік працював на КрАЗі разом з батьком.
Жінка додає, що Олександр мав бронювання та мав довідку щодо його непридатності до служби.
Її мати Галина Андріївна каже, що Олександр був «дуже доброю людиною».
У Олександра залишився брат.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Олександра на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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