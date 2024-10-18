На Кременчуччині поліцейські затримали браконьєра, який завдав збитків на 400 тис. грн

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Учора, 17 жовтня, близько 21.00 в селі Святилівка Градизької громади працівники сектору поліцейської діяльності на воді під час патрулювання затримали 20-річного місцевого мешканця на мотоциклі, у якого виявили понад 40 кілограмів свіжовиловленої риби та браконьєрські риболовні сітки загальною довжиною близько 150 метрів. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на інформацію СПД на воді Кременчуцького райуправління поліції.

Вилучені сітки передали для подальшого знищення, а водні біоресурси — для подальшої реалізації в дохід держави.

За попередньою оцінкою фахівців, сума завданих державі збитків становить понад 400 тисяч гривень.

За даним фактом підрозділом дізнання відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадають, що згідно з Правилами любительського рибальства забороняється лов водних біоресурсів сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями лову.

Вони закликають у разі виявлення порушень на воді закликаємо громадян повідомляти на лінію 102.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині затримали браконьєрів, як наловили риби на понад 1 млн грн.