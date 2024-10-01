У парку «Придніпровський» проводять обробку від кліщів

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У міськраді рекомендують утриматися від відвідування озелененої зони парку протягом 2-3 днів після обробки

1 жовтня, з 7.30 до 12.00, у парку «Придніпровський» проводять обробку від кліщів. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У міськраді рекомендують утриматися від відвідування озелененої зони парку протягом 2-3 днів після обробки — «це допоможе знизити ризики контакту з хімічними речовинами та забезпечить ефективну обробку території».

Нагадаємо, на початку липня у Кременчуцькому районі було виявлено три випадки хвороби Лайма.