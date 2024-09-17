Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енерегетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 18 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Молодіжна, 2В;
  • вул. Енергетиків, 39Б-47А;
  • вул. Молодіжна, 2В, 2Г, 8.

З 6.00 до 18.00

  • квт. 278, 16, 36, 37.

З 8.00 до 18.00

  • с. Соснівка;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Івана Приходька, 1А-14;
  • пров. Літературний, 3;
  • вул. Віри Холодної, 33-62;
  • вул. Марусі Чурай, 3-52;
  • пров. Чорнобаївський, 1-60Б;
  • вул. Театральна, 36, 38;
  • вул. Миколаївська, 15;
  • вул. Університетська, 42А.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення адреси Полтаваобленерго
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