Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енерегетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 18 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Молодіжна, 2В;

вул. Енергетиків, 39Б-47А;

вул. Молодіжна, 2В, 2Г, 8. З 6.00 до 18.00 квт. 278, 16, 36, 37. З 8.00 до 18.00 с. Соснівка;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3;

вул. Віри Холодної, 33-62;

вул. Марусі Чурай, 3-52;

пров. Чорнобаївський, 1-60Б;

вул. Театральна, 36, 38;

вул. Миколаївська, 15;

вул. Університетська, 42А. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123.

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