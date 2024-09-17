Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енерегетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 18 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Молодіжна, 2В;
- вул. Енергетиків, 39Б-47А;
- вул. Молодіжна, 2В, 2Г, 8.
З 6.00 до 18.00
З 8.00 до 18.00
- с. Соснівка;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3;
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- пров. Чорнобаївський, 1-60Б;
- вул. Театральна, 36, 38;
- вул. Миколаївська, 15;
- вул. Університетська, 42А.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123.
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