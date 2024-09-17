Школи Горішніх Плавнів підготували до занять

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 84 Партнерський проєкт

Наприкінці серпня комісія Горішньоплавнівської міської ради перевірила готовність шкіл до роботи у 2024-2025 навчальному році. Встановлено, що всі загальноосвітні навчальні заклади перебувають у належному стані для початку занять.

Відповідно до розпорядження мера Дмитра Бикова, члени комісії під керівництвом заступниці міського голови Надії Угнічевої здійснили щорічний огляд загальноосвітніх навчальних закладів Горішньоплавнівської громади щодо готовності до роботи у 2024-2025 навчальному році.

Сьогодні, за словами Надії Угнічевої, мережа загальноосвітніх навчальних закладів громади залишається незмінною: працює сім шкіл і Григоро-Бригадирівська філія опорного закладу ЗОШ No 3. До перших класів зараховано 430 учнів (проти 426 торік), до десятих — 269 учнів (минулоріч була така ж кількість).

Згідно з планом реорганізації мережі загальноосвітніх закладів, у школах № 2 та № 4 припинили набір учнів до десятих класів, у школі №5 — до першого класу.

«Враховуючи, що й цей навчальний рік розпочинаємо в умовах воєнного стану, в пріоритеті — створення в кожному закладі безпечного освітнього середовища, — наголосила Надія Угнічева. — До 1 вересня у кожній школі виконано генеральне прибирання та поточні ремонти в укриттях, придбані меблі, у тому числі стільці. Також оновлено запаси питної води, медикаментів. Кожен навчальний заклад забезпечений генератором. Увага до укриттів — постійна. Щоквартально комплексна міська комісія обстежує їх і складає акт. Триває будівництво захисної споруди у школі No 3, планується якнайшвидше ввести її в експлуатацію».

Одне з головних завдань напередодні осінньо-зимового періоду, зауважила заступниця міського голови, — приведення до належного стану покрівель закладів. Наразі, повідомила вона, частково виконано ремонт дахів у школах № 1, № 5, № 6 та у Григоро-Бригадирівській філії. Розпочато — у школі № 3. Триває робота з ремонту зовнішніх укосів та міжпанельних швів у школі №4. Здійснено ремонт у туалетних кімнатах для хлопчиків у школах № 3, № 4. Завершено капітальний ремонт вестибюля в школі №5, продовжується облаштування й оформлення вестибюлів у школах № 2 та №3. Здійснено поточні ремонти спортзалів у школах № 1, № 6 та штучного покриття на стадіонах шкіл № 3 та № 6.

Для 26 класів Нової української школи (НУШ), вказала Надія Угнічева, відремонтовано кабінети та закуплено комп’ютерне і мультимедійне обладнання коштом місцевого бюджету та коштом державної субвенції.

У кожному навчальному закладі виконані поточні ремонти кабінетів, місць загального користування. Продовжується робота щодо заміни електромереж та освітлювальних приладів у навчальних кабінетах та в інших приміщеннях. Проведено всі роботи щодо забезпечення протипожежної безпеки. Перед початком опалювального сезону, запевнила заступниця міського голови, у кожному навчальному закладі «виконані всі необхідні роботи щодо забезпечення безперебійної роботи систем тепло-, водопостачання та водовідведення, підписані відповідні акти».

Як повідомила Надія Угнічева, сукупно на підготовку загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів громади до нового навчального року з місцевого бюджету спрямовано близько 22 млн грн.

«За результатами перевірки школи та позашкільні заклади визнано готовими до роботи в новому 2024-2025 навчальному році», — підсумувала заступниця міського голови.