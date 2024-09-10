У Кременчуцькій гімназії №20 відкрили меморіальну дошку на честь військового Олега Пруцкова

«Пруцков завжди буде прикладом самовідданої боротьби за волю та безмежну любов до Батьківщини», — ТЦК
На фасаді Кременчуцької гімназії № 20 розмістили меморіальну дошку на честь старшого лейтенанта Олега Пруцкова. Про це повідомили у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 10 вересня.
Нагадаємо, на фасаді кременчуцьких будівель встановлять меморіальні таблички на честь двох військових — молодшого сержанта Анатолія Закупця та старшого сержанта Антона Глущенка.
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