У Кременчуцькій гімназії №20 відкрили меморіальну дошку на честь військового Олега Пруцкова

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«Пруцков завжди буде прикладом самовідданої боротьби за волю та безмежну любов до Батьківщини», — ТЦК

На фасаді Кременчуцької гімназії № 20 розмістили меморіальну дошку на честь старшого лейтенанта Олега Пруцкова. Про це повідомили у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 10 вересня.

— Військовий у четвертому поколінні, старший лейтенант О.Пруцков завжди буде прикладом самовідданої боротьби за волю та безмежну любов до Батьківщини! — написали в ТЦК.

Нагадаємо, на фасаді кременчуцьких будівель встановлять меморіальні таблички на честь двох військових — молодшого сержанта Анатолія Закупця та старшого сержанта Антона Глущенка.