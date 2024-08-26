На попередньому тижні у Кременчуці народилися 29 малюків

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 83

Дівчаток цього разу знову більше

За попередній тиждень, із 19 до 25 серпня, у Кременчуці народилися 29 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дівчаток знову народилося більше — 17, у той час, як хлопчиків — 12.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 22 дитини — 10 хлопчиків та 12 дівчаток.

Ще 7 немовлят — 2 хлопчики та 5 дівчаток — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, за тиждень до цього, із 12 до 18 серпня у Кременчуці теж народилося 29 немовлят, серед них — двійня хлопчиків.

Тижнем раніше, із 5 до 11 серпня, у місті народилася рекордна кількість малюків — 41 новонароджений.