На попередньому тижні у Кременчуці народилися 29 малюків

За попередній тиждень, із 19 до 25 серпня, у Кременчуці народилися 29 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Дівчаток знову народилося більше — 17, у той час, як хлопчиків — 12.
У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 22 дитини — 10 хлопчиків та 12 дівчаток.
Ще 7 немовлят — 2 хлопчики та 5 дівчаток — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, за тиждень до цього, із 12 до 18 серпня у Кременчуці теж народилося 29 немовлят, серед них — двійня хлопчиків.
Тижнем раніше, із 5 до 11 серпня, у місті народилася рекордна кількість малюків — 41 новонароджений.
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