Очолить заклад Лілія Ванжула, яка до цього працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у гімназії
У Кременчуцькій гімназії № 16 призначили нового директора. Очолить заклад Лілія Станіславівна Ванжула, яка до цього працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у гімназії. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У гімназії пані Лілія почала працювати 25 років тому: спочатку вчителем математики, а з 2005 року — заступником директора.
Освітянка має вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист», володіє сучасними ефективними формами та методами організації освітнього процесу. У 2022 році пройшла навчання, як експерт з інституційного аудиту, організованого державною службою якості освіти у Полтавській області.
Лілія Ванжула замінить на посаді колишнього директора гімназії Олексія Довбню, який 31 липня вийшов на пенсію. Він очолював заклад 33 роки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.