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Кременчук, Освіта

У Кременчуцькій гімназії № 16 призначили нового директора

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 245

 

Очолить заклад Лілія Ванжула, яка до цього працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у гімназії

У Кременчуцькій гімназії № 16 призначили нового директора. Очолить заклад Лілія Станіславівна Ванжула, яка до цього працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи у гімназії. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

 

У гімназії пані Лілія почала працювати 25 років тому: спочатку вчителем математики, а з 2005 року — заступником директора.

Освітянка має вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист», володіє сучасними ефективними формами та методами організації освітнього процесу. У 2022 році пройшла навчання, як експерт з інституційного аудиту, організованого державною службою якості освіти у Полтавській області.

Лілія Ванжула замінить на посаді колишнього директора гімназії Олексія Довбню, який 31 липня вийшов на пенсію. Він очолював заклад 33 роки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гімназія №16 директор
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