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Де у вівторок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 2

  

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 30 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Республіканська, 98-138;

  • вул. Космічна;

  • вул. Республіканська;

  • вул. Василі Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1, 29;
  • пров. Ємельяненко, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-9;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука,28, 28А, 30;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 42А-57/2;
  • пров. Правобережний, 4;
  • вул. Республіканська, 89-93;
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
  • пров. Алли Горської, 1-8;
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А;
  • пров. Дніпровський, 1-6;
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • вул. Соні Делоне, 33-40;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • вул. Українська, 3, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівний, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • туп.1-й Гайдамацький, 3, 4, 5, 6;
  • туп.2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул.Космонавтів, 47/2-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський, 1Б-20;
  • вул.П.Орлика, 6/21-11/37;
  • пров.П.Орлика, 2/53-24;
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67;
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • вул. Володимира Івасюка, 31А-56А;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43;
  • пр. Михайла Старицького, 3-15;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 12-57;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • вул. Сумська, 18-37/27;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25.

З 6.00 до 18.00

  • просп. Полтавський;

  • вул. А. Ізюмова;

  • вул. Бажана;

  • вул. Барвінкова;

  • вул. Б. Чичибабіна;

  • вул. Б. Урбанського;

  • вул. В. Симоненка;

  • вул. В. Баранова;

  • вул. Мрії;

  • вул. В. Винниченка;

  • вул. Газопровідна;

  • вул. Г. Чайки;

  • вул. Гетьманська;

  • вул. Д. Галицького;

  • вул. Експресівська;

  • вул. І. Нагнібіди;

  • вул. І. Сікорського;

  • вул. Кобзарська;

  • вул. Козацька;

  • вул. Кропивницького;

  • вул. М. Вовчка;

  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б-20/2;
  • пров. Ударний, 1-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • вул. Івана Багряного, 1/39;
  • вул. Івана Дзюби, 3-36;
  • вул. Максима Кривоноса, 26-40;
  • вул. Паризька, 14/35;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • вул. Рєпіна, 1-20/26.

З 8.00 до 16.00

  • вул. Залізнична, 21-81;

  • вул. Кагамлицька, 62/20;

  • пров. Робітничий, 3-20;

  • вул. Сержанта Мельничука, 140А-195;

  • пров. Сивашський, 2А;

  • пр. Степана Васильченка, 3-16;

  • пров. Токарний, 3-18;

  • вул. Юрія Руфа, 108-177/1;

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
  • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • туп. В. Каразіна, 3-8;
  • пров. Веселий, 3-40;
  • пров. Д. Барковського, 3-16;
  • вул. Європейська, 1-58/20;
  • вул. Лікаря Парнети, 47.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: freepik
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення адреси Полтаваобленерго
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