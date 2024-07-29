Де у вівторок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 30 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
З 6.00 до 18.00
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просп. Полтавський;
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вул. А. Ізюмова;
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вул. Бажана;
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вул. Барвінкова;
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вул. Б. Чичибабіна;
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вул. Б. Урбанського;
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вул. В. Симоненка;
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вул. В. Баранова;
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вул. Мрії;
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вул. В. Винниченка;
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вул. Газопровідна;
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вул. Г. Чайки;
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вул. Гетьманська;
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вул. Д. Галицького;
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вул. Експресівська;
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вул. І. Нагнібіди;
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вул. І. Сікорського;
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вул. Кобзарська;
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вул. Козацька;
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вул. Кропивницького;
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вул. М. Вовчка;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б-20/2;
- пров. Ударний, 1-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Максима Кривоноса, 26-40;
- вул. Паризька, 14/35;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1-20/26.
З 8.00 до 16.00
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вул. Залізнична, 21-81;
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вул. Кагамлицька, 62/20;
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пров. Робітничий, 3-20;
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вул. Сержанта Мельничука, 140А-195;
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пров. Сивашський, 2А;
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пр. Степана Васильченка, 3-16;
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пров. Токарний, 3-18;
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вул. Юрія Руфа, 108-177/1;
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- туп. В. Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-40;
- пров. Д. Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-58/20;
- вул. Лікаря Парнети, 47.
З 8.00 до 19.00
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: freepik
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