Сьогодні світло до 16.00 не вимикатимуть, проте у двох районах діють аварійні відключення (доповнено)

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 326

У разі зміни в енергосистемі спеціалісти компанії повідомлятимуть додатково

Сьогодні, 24 липня, у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні до 16.00 скасували погодинні графіки відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Полтаваобленерго з посиланням на НЕК «Укренерго».

— За інформацією від Укренерго відключення світла до 16.00 не передбачаються, — пишуть у компанії.

У разі змін в енергосистемі ДТЕК повідомлятиме додатково.

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За даними «Полтаваобленерго», з 10.00 у Полтавському та Миргородському районах застосовуватимуть гарфіки аварійних відключень. Обмежуватимуть світло споживачам по одній черзі.

Нагадаємо, учора у пресслужбі «Полтаваобленерго» повідомляли, що сьогодні світло вимикатимуть протягом усієї доби за кількома графіками.