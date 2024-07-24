Сьогодні, 24 липня, у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні до 16.00 скасували погодинні графіки відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Полтаваобленерго з посиланням на НЕК «Укренерго».
— За інформацією від Укренерго відключення світла до 16.00 не передбачаються, — пишуть у компанії.
У разі змін в енергосистемі ДТЕК повідомлятиме додатково.
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За даними «Полтаваобленерго», з 10.00 у Полтавському та Миргородському районах застосовуватимуть гарфіки аварійних відключень. Обмежуватимуть світло споживачам по одній черзі.
Нагадаємо, учора у пресслужбі «Полтаваобленерго» повідомляли, що сьогодні світло вимикатимуть протягом усієї доби за кількома графіками.
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