У Кременчуці на допомогу для мобілізованих та демобілізованих виділили понад 5 млн гривень

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На матеріальну допомогу для мобілізованих та демобілізованих жителів Кременчука влада виділила 5 млн 590 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня.

Відомо, що усього на демобілізованих громадян піде 1 млн 90 тисяч гривень, а для одноразової допомоги для мобілізованих кременчужан — 4 млн 900 тисяч гривень.

— До нас дуже часто стали звертатись мобілізовані громадяни з інших громад або ті, хто проживає у Кременчуці, але зареєстровані в інших громадах. Ще раз наголошую, що програма стосується лише тих, хто зареєстрований у Кременчуцькій громаді й був мобілізований, це не стосується «контрактників», — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, військовозобов’язані, призвані на військову службу по мобілізації після 1 січня 2024 року, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від Кременчука.