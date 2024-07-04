У Кременчуці на допомогу для мобілізованих та демобілізованих виділили понад 5 млн гривень

На матеріальну допомогу для мобілізованих та демобілізованих жителів Кременчука влада виділила 5 млн 590 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня.
Відомо, що усього на демобілізованих громадян піде 1 млн 90 тисяч гривень, а для одноразової допомоги для мобілізованих кременчужан — 4 млн 900 тисяч гривень.
Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
Нагадаємо, військовозобов’язані, призвані на військову службу по мобілізації після 1 січня 2024 року, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу від Кременчука.
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