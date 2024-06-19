«Мріяв про власну справу з обробки дерева»: попрощалися з воїном 107 реабр Андрієм Луцівим

Командування військової частини та особовий склад, а також редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого
18 червня у селі Байківці Тернопільської області попрощалися з військовим Андрієм Луцівим, який служив у Кременчуцькій бригаді — 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді.
Байківчани біля прапорової щогли поблизу траси Тернопіль — Кременець зустріли тіло загиблого односельчанина Андрія Луціва. Попри те, що це досить значна відстань від села, людей було багато. Односельчани кажуть, що Андрія любили й поважали. Він був добрим і чуйним чоловіком.
Андрій Володимирович Луців народився 26 липня 1984 року на Тернопільщині. У 2003 році закінчив Тернопільське ВПУ № 4 за спеціальністю столяр. З початку російсько-української війни Андрій став на захист України й був мобілізований 23 березня 2022 року Тернопільським Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. За даними пресслужби 107 бригади, Андрій Луців був водієм-майстром відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Побратими згадують, що Андрій завжди приходив на допомогу й не відмовляв у підтримці, також Андрій захоплювався виробами з дерева й після Перемоги планував відкрити ФОП.
Помер військовослужбовець Андрій Луців 12 червня після тривалої боротьби з лейкемією (раком крові).
У військового залишилися матір, батько та сестра.
Низький уклін захиснику України, який служив на благо нашої країни й захищав наше майбутнє. Командування військової частини та особовий склад, а також редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого військового Андрія Луціва.
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