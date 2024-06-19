«Мріяв про власну справу з обробки дерева»: попрощалися з воїном 107 реабр Андрієм Луцівим

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18 червня у селі Байківці Тернопільської області попрощалися з військовим Андрієм Луцівим, який служив у Кременчуцькій бригаді — 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді.

Байківчани біля прапорової щогли поблизу траси Тернопіль — Кременець зустріли тіло загиблого односельчанина Андрія Луціва. Попри те, що це досить значна відстань від села, людей було багато. Односельчани кажуть, що Андрія любили й поважали. Він був добрим і чуйним чоловіком.

— Андрій був талановитим майстром з обробки дерева. Мріяв творити, мріяв про власну справу… На жаль, його задумам не судилося здійснитися. Але завдяки йому і тисячам його побратимів стане реальністю мрія мільйонів українців — вигнати з рідної землі російських окупантів і збудувати міцну і розвинуту державу — Україну! — повідомляють у Байковецькій об’єднаній громаді.

Андрій Володимирович Луців народився 26 липня 1984 року на Тернопільщині. У 2003 році закінчив Тернопільське ВПУ № 4 за спеціальністю столяр. З початку російсько-української війни Андрій став на захист України й був мобілізований 23 березня 2022 року Тернопільським Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. За даними пресслужби 107 бригади, Андрій Луців був водієм-майстром відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Побратими згадують, що Андрій завжди приходив на допомогу й не відмовляв у підтримці, також Андрій захоплювався виробами з дерева й після Перемоги планував відкрити ФОП.

Помер військовослужбовець Андрій Луців 12 червня після тривалої боротьби з лейкемією (раком крові).

— Андрій був спокійною та ввічливою людиною, завжди звертався з повагою до будь-якого військовослужбовця, незалежно від посади, звання чи віку. Як військовий він, коли ставилась задача, міг довго та ретельно обдумувати як краще її виконати, спитати думки в великої кількості людей перед прийняттям рішення, — розповів командир батареї, де безпосередньо служив Андрій Луців.

У військового залишилися матір, батько та сестра.

Низький уклін захиснику України, який служив на благо нашої країни й захищав наше майбутнє. Командування військової частини та особовий склад, а також редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття родині та близьким померлого військового Андрія Луціва.