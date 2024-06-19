У Кременчуці чоловік випав з 8 поверху

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 293

18 червня близько 19.30 у кварталі 278 з вікна багатоквартирного будинку випав чоловік. Про це Кременчуцьке районного управління поліції сповістив місцевий мешканець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Прибувши на місце події, поліціянти з'ясували особу травмованого. Ним виявився місцевий 39-річний чоловік, який випав з вікна квартири на восьмому поверсі. Потерпілого госпіталізували.

Обставини події з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що 11 червня у Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав 20-річний юнак.