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У Кременчуцькому районі вбили чоловіка — поліція

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 5

Чоловік отримав травми під час конфлікту зі своїм знайомим

8 червня у Кременчуцькому районі знайшли мертвого чоловіка, на його тілі виявили ознаки насильницької смерті. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області 10 червня.

Інформацію про виявлене тіло отримала поліція Горішніх Плавнів від мешканки Нової Галещини. 

За словами слідства, чоловік отримав травми під час конфлікту зі своїм знайомим, з яким він проводив дозвілля. Для визначення причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали ймовірно причетного до злочину фігуранта. Йому вже повідомили про підозру, нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчі встановлюють обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

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Автор: Телеграф Джерело фото: visnyk.lutsk.ua
Теги: вбивство
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