У п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: коли та де саме
Сьогодні, 16:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 7 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.
З 8.00 до 20.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. Василя Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Григорія Чуркіна, 2-38;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Бузкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г. Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнібіди;
- вул. І. Сіокорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Василя Стуса, 42-64;
- вул. Гайдамацька, 11/21-44;
- вул. Кавалерійська, 2-49;
- вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Сергія Петренка, 1-33;
- вул. Чорноморська, 15/10-66;
- пров. Бородінський, 1-33;
- пров. Грузинський, 3-9/20;
- пров. Космонавтів, 1-9;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- туп. Космонавтів, 1, 2;
- туп. Пилипа Орлика, 3А;
- вул. Республіканська, 80-138;
- вул. Республіканська;
- вул. Космічна (ринку);
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- ул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1, 29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-55/1;
- вул. Республіканська, 93А, 93;
- вул. Арсенальна, 5, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- туп. Василя Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-32;
- туп. Миколи Сціборського;
- пров. Новогеоргієвський, 14-21;
- пров. Ударний, 2;
- вул. Черниша, 17А;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Размислова, 33-40;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25.
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