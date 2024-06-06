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У п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: коли та де саме

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 228

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 7 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • вул. Василя Стуса, 18-46;
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Григорія Чуркіна, 2-38;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. Мрії;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г. Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнібіди;
  • вул. І. Сіокорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Василя Стуса, 42-64;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-44;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Сергія Петренка, 1-33;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. Бородінський, 1-33;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-11А;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • туп. Космонавтів, 1, 2;
  • туп. Пилипа Орлика, 3А;
  • вул. Республіканська, 80-138;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Космічна (ринку);
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • ул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1, 29;
  • пров. Ємельяненко, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-9;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 38А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93А, 93;
  • вул. Арсенальна, 5, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • туп. Василя Каразіна, 3-8;
  • пров. Веселий, 3-32;
  • туп. Миколи Сціборського;
  • пров. Новогеоргієвський, 14-21;
  • пров. Ударний, 2;
  • вул. Черниша, 17А;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Размислова, 33-40;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • просп. Полтавський, 34-48;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Гайдамацька, 46-83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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