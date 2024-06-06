У Кременчуцькій окружній прокуратурі провели засідання міжвідомчих робочих груп з питань протидії корупції, злочинам у бюджетній, земельній та природоохоронній сферах

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 131

Під час засідання робочих груп правоохоронні та органи контролю обговорили посилення боротьби з корупційними злочинами та розкраданням бюджетних коштів

6 червня керівництвом окружної прокуратури проведено засідання міжвідомчих робочих груп щодо протидії кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин, охорони довкілля, корупційним злочинам та вчиненим у бюджетній сфері.

У них взяли участь представники Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, СПД на воді КРУП ГУНП в Полтавській області, Батальйону патрульної поліції в місті Кременчук УПП в Полтавській області, Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області (Полтавський рибоохоронний патруль), філії ДП «Кременчуцьке лісове господарство», Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області та працівники окружної прокуратури.

Під час засідання робочих груп правоохоронні та органи контролю обговорили посилення боротьби з корупційними злочинами та розкраданням бюджетних коштів.

Звернуто увагу на нагальні проблемні питання у сфері охорони довкілля, протидії незаконному вилову риби та порубки лісу, самовільного зайняття земельних ділянок та незаконної передачі землі у власність.

Керівник окружної прокуратури підкреслив необхідність активізації оперативних підрозділів щодо виявлення злочинів вказаних категорій та пришвидшення досудового розслідування у вже зареєстрованих кримінальних провадженнях для невідворотності покарання винних осіб.

Учасники міжвідомчої робочої групи надали свої пропозиції, на підставі яких розроблено комплекс спільних заходів, спрямованих на боротьбу із вказаними правопорушеннями на території регіону.