Дві громади Кременчуччини уклали договір про співпрацю завдяки студії звукозапису

Градизька та Піщанська громади на Кременчуччині уклали договір про співпрацю і тепер зможуть спільно користуватися студією звукозапису. Про це повідомляють на сторінці швейцарсько-українського проєкту DECIDE, які й профінансували створення студії.
— Першу пропозицію підписати договір про співробітництво територіальних громад я озвучив телефоном. Голова Піщанської громади погодився. За місяць ми його підписали. Усе відбувалося без проблем і зайвих клопотів. Приїхали, підписали, обмінялися договорами. Вдячні Проєкту DECIDE, що стимулював нас до цього й допоміг з усіма бюрократичними процедурами, — пише селищний голова Градизької громади Мирослав Носа.
У Градизьку є музична школа, де педагоги готують дітей до виступів на обласному та всеукраїнському рівнях, проте обладнання для якісного аудіо- та відеозапису не було ані в Градизьку, ані в навколишніх громадах. Тоді й виникла ідея об'єднати зусилля із Піщанською громадою.
За грантові кошти закупили необхідне для студії обладнання. Ще 100 тисяч гривень виділила Градизька громада на капітальний ремонт приміщення, а також купівлю музичних інструментів — цифрових барабанів, піаніно, двох домр, гітари та баяна.
Прокоментувала таку співпрацю і начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Піщанської сільської ради Олена Гулій.
Нагадаємо, нещодавно учасником швейцарсько-українського проєкту DECIDE стало і Кременчуцьке Вище професійне училище № 7 — заклад зможе отримати грант на створення профорієнтаційної майстерні.
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