Дві громади Кременчуччини уклали договір про співпрацю завдяки студії звукозапису

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 160

Градизька та Піщанська громади на Кременчуччині уклали договір про співпрацю і тепер зможуть спільно користуватися студією звукозапису. Про це повідомляють на сторінці швейцарсько-українського проєкту DECIDE, які й профінансували створення студії.

— Першу пропозицію підписати договір про співробітництво територіальних громад я озвучив телефоном. Голова Піщанської громади погодився. За місяць ми його підписали. Усе відбувалося без проблем і зайвих клопотів. Приїхали, підписали, обмінялися договорами. Вдячні Проєкту DECIDE, що стимулював нас до цього й допоміг з усіма бюрократичними процедурами, — пише селищний голова Градизької громади Мирослав Носа.

У Градизьку є музична школа, де педагоги готують дітей до виступів на обласному та всеукраїнському рівнях, проте обладнання для якісного аудіо- та відеозапису не було ані в Градизьку, ані в навколишніх громадах. Тоді й виникла ідея об'єднати зусилля із Піщанською громадою.

— Ідея була така: укладаємо договір і надаємо можливість дітям сусідньої громади користуватися студією звукозапису, яку облаштуємо за майбутні грантові кошти. Бо є запит на якісний звукозапис в обох громад — на нашій території проживають багато юних талановитих співаків та музикантів, — розповідає начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Градизької селищної ради Марина Ніценко.

За грантові кошти закупили необхідне для студії обладнання. Ще 100 тисяч гривень виділила Градизька громада на капітальний ремонт приміщення, а також купівлю музичних інструментів — цифрових барабанів, піаніно, двох домр, гітари та баяна.

Прокоментувала таку співпрацю і начальниця відділу культури та туризму виконавчого комітету Піщанської сільської ради Олена Гулій.

— Утворюється багатогранне середовище, налагоджується обмін досвідом. Градизьк приїжджав до нас, ми — до них. Бачимо їхніх вокалістів, для наших глядачів це щось нове, можна урізноманітнити вільний час жителів громади. Це про спільну роботу, позитивний професійний результат. Для нас важливий обмін досвідом. І ми радіємо, що складається хороша комунікація між громадами.

Нагадаємо, нещодавно учасником швейцарсько-українського проєкту DECIDE стало і Кременчуцьке Вище професійне училище № 7 — заклад зможе отримати грант на створення профорієнтаційної майстерні.