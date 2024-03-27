«Приємно знати, що я працював з такою людиною»: у Кременчуці попрощалися з кулеметником Сергієм Нажею

Знайомі згадують чоловіка як справедливу, чуйну та добру людину. У 51-річного захисника залишилися батьки.
Сьогодні, 27 березня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Сергієм Нажею. Народився чоловік у Кременчуці 23 грудня 1972 року. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 28. Закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. На захист України Сергій став 24 липня 2023 року.
Колеги Сергія, які знали чоловіка у цивільному житті, розповідають, що він був порядною людиною та справжнім фахівцем.
Умів добре виконувати свою роботу, був чесним та справедливим, каже товариш полеглого воїна Олексій.
Загинув Сергій Нажа 12 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України у районі села Солодке, Мар’їнського району, Донецької області. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші полеглі українські воїни.
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