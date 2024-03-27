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«Приємно знати, що я працював з такою людиною»: у Кременчуці попрощалися з кулеметником Сергієм Нажею

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 4

 

Знайомі згадують чоловіка як справедливу, чуйну та добру людину. У 51-річного захисника залишилися батьки.

Сьогодні, 27 березня, у Міському палаці культури попрощалися з українським захисником Сергієм Нажею. Народився чоловік у Кременчуці 23 грудня 1972 року. Навчався у Кременчуцькій гімназії № 28. Закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. На захист України Сергій став 24 липня 2023 року.

 

— Обіймав посаду кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 12 лютого виконуючи бойове завдання по захисту України. Був спокійним, розсудливим, був справжнім патріотом своєї країни, — розповідає військовий з позивним Лиман.

Колеги Сергія, які знали чоловіка у цивільному житті, розповідають, що він був порядною людиною та справжнім фахівцем.

 

— Сергій влаштувався та працював на фірму, де я був директором. Людина дуже порядна, працьовита, чесна. Він був чоловіком з завищеним почуттям справедливості. Я думаю, що він просто не міг «косити», не виконати поставлену задачу. Приємно знати, що я працював з такою людиною. Ми з ним спілкувалися до останнього. Переписувалися з ним, коли він вже був на війні. Він говорив, що знаходиться у самому пеклі, — каже ексдиректор загиблого воїна Василь Петрович.

Умів добре виконувати свою роботу, був чесним та справедливим, каже товариш полеглого воїна Олексій.

 

— Ми з ним працювали багато років тому. Його батьки живуть поряд зі мною. Він був гарною людиною.

Загинув Сергій Нажа 12 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України у районі села Солодке, Мар’їнського району, Донецької області. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші полеглі українські воїни.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Роксолана Жукова Фото: Кирило Воронцов Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук війна воїни світла військовий
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