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Цього тижня у деяких районах Кременчука вимикатимуть водопостачання

Вчора, 21:03 Переглядів: 334

 

Містян закликають зробити запас води та попереджають про можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води після відновлення водопостачання

28 березня у правобережній частині Кременчука тимчасово буде відсутнє водопостачання. Про це містян попереджають у пресслужбі комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на водопровідній мережі в районі вул. І. Приходька. Тому централізоване водопостачання тимчасово буде припинене за адресами:

  •  вул. І.Приходька буд. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33;

    ● Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту соціального захисту населення та питань АТО (вул. І. Приходька буд. 5, 11, 21);

    ● пров. Літературний буд. 3, 5.

На підприємстві закликають мешканців зробити необхідний запас води на цей час, а також попереджають про можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води після відновлення водопостачання.

За детальною інформацією необхідно звертатись у диспетчерську службу КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 050305451, 0674039786.

Нагадаємо, із березня цього року «Полтававодоканал» почав відключати побутових споживачів за борги сумою понад 5000 грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: misto.vn.ua
Теги: Кременчук відключення води Кременчукводоканал ремонтні роботи
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