У Кременчуці відбудеться напівмарафон пам'яті Максима Кагала

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30 березня в Кременчуці пройде «PISTON TRAIL» — напівмарафон памʼяті Максима «Пістона» Кагала, Героя України, старшого лейтенанта бригади «Азов», який загинув 25 березня 2022 року при обороні Маріуполя.

Максим Кагал активно підтримував футбольний клуб «Кремінь» (Кременчук) наприкінці нульових — початку 10-х років, мав за плечима «Золотий сезон» 2010/11.

Учасникам заходу запропонують:

дистанції 5+, 10+, 15+ та 21+ км;

«Кілометр волі» — дистанція для дітей, і тих, хто бажає підтримати захід, але не долати основні дистанції;

багато підйомів, спусків;

мальовничі краєвиди;

найвища точка гори;

фіксація часу;

переможці на кожній дистанції, окремо дівчата, окремо хлопці;

медалі;

пакети фінішерів з подарунками від партнерів;

справжня пригода у компанії таких самих відчайдухів.

Нагадаємо, минулого року кожен учасник марафону міг обрати дистанцію за своїми силами — 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. А діти та дорослі без спеціальної підготовки робили забіг на дистанцію «кілометр волі». Кошти виручені під час забігу організатори спрямували на купівлю позашляховика для ЗСУ.