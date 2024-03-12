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У Кременчуці відбудеться напівмарафон пам'яті Максима Кагала

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 218

 

Зібрані кошти із забігу підуть на підтримку українських військових

30 березня в Кременчуці пройде «PISTON TRAIL» — напівмарафон памʼяті Максима «Пістона» Кагала, Героя України, старшого лейтенанта бригади «Азов», який загинув 25 березня 2022 року при обороні Маріуполя.

Максим Кагал активно підтримував футбольний клуб «Кремінь» (Кременчук) наприкінці нульових — початку 10-х років, мав за плечима «Золотий сезон» 2010/11.

Учасникам заходу запропонують:

  • дистанції 5+, 10+, 15+ та 21+ км;
  • «Кілометр волі» — дистанція для дітей, і тих, хто бажає підтримати захід, але не долати основні дистанції;
  • багато підйомів, спусків;
  • мальовничі краєвиди;
  • найвища точка гори;
  • фіксація часу;
  • переможці на кожній дистанції, окремо дівчата, окремо хлопці;
  • медалі;
  • пакети фінішерів з подарунками від партнерів;
  • справжня пригода у компанії таких самих відчайдухів.

Нагадаємо, минулого року кожен учасник марафону міг обрати дистанцію за своїми силами — 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. А діти та дорослі без спеціальної підготовки робили забіг на дистанцію «кілометр волі». Кошти виручені під час забігу організатори спрямували на купівлю позашляховика для ЗСУ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт забіг Максим Кагал Герой України
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