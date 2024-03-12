У Кременчуці відбудеться напівмарафон пам'яті Максима Кагала

30 березня в Кременчуці пройде «PISTON TRAIL» — напівмарафон памʼяті Максима «Пістона» Кагала, Героя України, старшого лейтенанта бригади «Азов», який загинув 25 березня 2022 року при обороні Маріуполя.
Максим Кагал активно підтримував футбольний клуб «Кремінь» (Кременчук) наприкінці нульових — початку 10-х років, мав за плечима «Золотий сезон» 2010/11.
Учасникам заходу запропонують:
Нагадаємо, минулого року кожен учасник марафону міг обрати дистанцію за своїми силами — 5 км, 10 км, 15 км та 21.1 км. А діти та дорослі без спеціальної підготовки робили забіг на дистанцію «кілометр волі». Кошти виручені під час забігу організатори спрямували на купівлю позашляховика для ЗСУ.
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