Хочете довго жити — їжте чорнослив

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 340

Відомо, що у чорносливі міститься багато кверцетину, вітаміну К1, В6 та бору, які мають позитивний вплив на здоров’я та продовжують життя

Кверцетин має антиканцерогенну, протизапальну та противірусну дію. Знижує тиск та покращує пам’ять. Серед фруктів чорнослив — одне з найкращих джерел вітаміну К1, який забезпечує нормальне згортання крові, бере участь в утворенні кісткової тканини. Через те, що він багатий на вітамін В6, чорнослив полегшує симптоми ПМС. Бор відіграє ключову роль у підтримці балансу кальцію та магнію. Також чорнослив знижує «менш хороший» естроген, пов’язаний із раком грудей та ендометрію. Чорнослив — багатюще джерело клітковини, яка сприяє роботі кишківника, викликає почуття ситості, як наслідок — допомагає у підтримці здорової ваги.





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