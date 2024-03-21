Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Хочете довго жити — їжте чорнослив

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 340

 

Відомо, що у чорносливі міститься багато кверцетину, вітаміну К1, В6 та бору, які мають позитивний вплив на здоров’я та продовжують життя

Кверцетин має антиканцерогенну, протизапальну та противірусну дію. Знижує тиск та покращує пам’ять.

Серед фруктів чорнослив — одне з найкращих джерел вітаміну К1, який забезпечує нормальне згортання крові, бере участь в утворенні кісткової тканини.

Через те, що він багатий на вітамін В6, чорнослив полегшує симптоми ПМС.

Бор відіграє ключову роль у підтримці балансу кальцію та магнію.

Також чорнослив знижує «менш хороший» естроген, пов’язаний із раком грудей та ендометрію.

Чорнослив — багатюще джерело клітковини, яка сприяє роботі кишківника, викликає почуття ситості, як наслідок — допомагає у підтримці здорової ваги.


 


2
Автор: Мирослава Українська
Теги: чорнослив довгожителі здоров'я
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх