Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Вирощуємо мікрозелень на підвіконні — газета «Для дому і сім'ї» розповідає як

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 137

Поповнити організм корисними речовинами можна завдяки мікрозелені. Її додають до салатів, прикрашають різноманітні страви — це корисно, смачно й красиво

До найбільш поширених культур, які відмінно підходять для вирощування проростків, відносяться такі, як пшениця, редис, рукола, сочевиця, буряк, крес-салат, льон, цибуля тощо. Виняток становлять лише проростки квасолі, оскільки всередині них можуть накопичуватися токсичні речовини.

Для отримання проростків можна використовувати як грунт, так і лляну або джутову мішковину, марлю, органічну вату.

Вирощування мікрозелені в грунті не відрізняється від процесу отримання сходів для інших цілей, наприклад, на розсаду. Якщо для основи використовується марля, то її потрібно укласти на дно ємності як мінімум в сім шарів. В цьому випадку матеріал буде менше пересихати і добре утримає вологу.

Далі приступаємо до підготовки насіння, які необхідно ретельно промити в проточній воді, а потім замочити не менше ніж на вісім годин.

Набряклі насіння акуратно укладаємо на зволожену основу лотка, намагаючись розміщувати їх рівномірно, щоб забезпечити достатній доступ повітря.

Після цього гарненько обприскуємо основу за допомогою ручного пульверизатора, накриваємо лоток харчовою плівкою, в якій проробляємо кілька невеликих отворів. Плівка створить парниковий ефект і забезпечить сходам сприятливий мікроклімат.

Залежно від виду рослин і якості насіння, термін їх проростання коливається в середньому від трьох до 10 днів. На другу добу після появи проростків плівку з лотків акуратно знімаємо, а рослини виставляємо на сонечко.

При цьому важливо стежити, щоб всередині ємності як і раніше була достатня кількість вологи. Додаткове обприскування рослин слід проводити два рази на добу.

На цьому етапі важливо забезпечити паросткам достатню кількість сонячного світла. Температура повітря всередині приміщення повинна підтримуватися в межах +18° – +22°С.

Після того, як на сходах з'явиться пара справжніх листочків, рослини можна буде вживати в їжу.

Дієтологи рекомендують вживати молоді проростки в сирому вигляді, оскільки вважають, що так вони принесуть організму найбільшу користь.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: мікрозелень рослини на підвіконні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх