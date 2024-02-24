Вирощуємо мікрозелень на підвіконні — газета «Для дому і сім'ї» розповідає як

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 137

Поповнити організм корисними речовинами можна завдяки мікрозелені. Її додають до салатів, прикрашають різноманітні страви — це корисно, смачно й красиво

До найбільш поширених культур, які відмінно підходять для вирощування проростків, відносяться такі, як пшениця, редис, рукола, сочевиця, буряк, крес-салат, льон, цибуля тощо. Виняток становлять лише проростки квасолі, оскільки всередині них можуть накопичуватися токсичні речовини.

Для отримання проростків можна використовувати як грунт, так і лляну або джутову мішковину, марлю, органічну вату.

Вирощування мікрозелені в грунті не відрізняється від процесу отримання сходів для інших цілей, наприклад, на розсаду. Якщо для основи використовується марля, то її потрібно укласти на дно ємності як мінімум в сім шарів. В цьому випадку матеріал буде менше пересихати і добре утримає вологу.

Далі приступаємо до підготовки насіння, які необхідно ретельно промити в проточній воді, а потім замочити не менше ніж на вісім годин.

Набряклі насіння акуратно укладаємо на зволожену основу лотка, намагаючись розміщувати їх рівномірно, щоб забезпечити достатній доступ повітря.

Після цього гарненько обприскуємо основу за допомогою ручного пульверизатора, накриваємо лоток харчовою плівкою, в якій проробляємо кілька невеликих отворів. Плівка створить парниковий ефект і забезпечить сходам сприятливий мікроклімат.

Залежно від виду рослин і якості насіння, термін їх проростання коливається в середньому від трьох до 10 днів. На другу добу після появи проростків плівку з лотків акуратно знімаємо, а рослини виставляємо на сонечко.

При цьому важливо стежити, щоб всередині ємності як і раніше була достатня кількість вологи. Додаткове обприскування рослин слід проводити два рази на добу.

На цьому етапі важливо забезпечити паросткам достатню кількість сонячного світла. Температура повітря всередині приміщення повинна підтримуватися в межах +18° – +22°С.

Після того, як на сходах з'явиться пара справжніх листочків, рослини можна буде вживати в їжу.

Дієтологи рекомендують вживати молоді проростки в сирому вигляді, оскільки вважають, що так вони принесуть організму найбільшу користь.