Вишивка, що налаштовує на весняний настрій: у Кременчуці відкрилася виставка 86-річної Галини Верьовкіної

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16 лютого у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка художньої вишивки 86-річної Галини Верьовкіної під назвою «Живопис, створений нитками».

Жінка каже, що захопилася рукоділлям ще з дитинства:

– Мабуть, це передається за спадковістю. Мої тітки по батьковій і материній лінії були великими рукодільницями, вони шили від речей із шовку і шифону до зимового одягу – пальто та валянок, а також вишивали гладдю.

Але спочатку не було часу вишивати через навчання, потім – через роботу. Галина Верьовкіна пропрацювала 60 років техніком-технологом на Кременчуцькій кондитерській фабриці, у різних цехах – пряничному, карамельному, цукерок вищих сортів.

Галина Верьовкіна в юності

І лише коли вийшла на пенсію, жінка почала активно займатися своїм захопленням. Вона розповідає, що любить природу (тому серед її робіт так багато пейзажів), а також гарних дам.

Галина Верьовкіна вишила понад 50 картин, 37 із них вона подарувала. Її ручні роботи є у приватних колекціях у Бельгії, Польщі, Італії, Швейцарії. На виставці у музеї представлені 14 робіт авторки, і усі вони об'єднані весняним настроєм.

– Мої картини мають прекрасні символи: дерево – це довголіття, гори – захист від нападу, вода, річка, море – це спокій, троянда – це любов та гарний настрій, – коментує майстриня.

Для створення своїх картин вона зазвичай купує принти, але деякі роботи виконані на основі її власних малюнків. Галина Верьовкіна каже, що на вишивання однієї картини у неї може піти від пари тижнів до року.

– Це настільки захоплює! – ділиться майстриня про процес вишивання. – Як сіла, навіть не хочеться підійматися. Треба пообідати, але думаю: «Та ні, я потім».

Виставка «Живопис, створений нитками» у Кременчуцькому краєзнавчому музеї триватиме до середини березня.