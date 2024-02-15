У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про встановлення нових доплат та пільг для військових

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У вівторок, 13 лютого, до Верховної Ради внесли законопроєкт № 11012 щодо мотивації військової служби. У ньому пропонується ввести нові доплати та додаткові пільги для військовослужбовців, а також визначити конкретні строки та умови демобілізації. Законопроєкт оприлюднений на сайті Верховної Ради. Про це ініціатор та співавтор законопроєкту Роман Костенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Він зазначає, що «майбутнє України сьогодні залежить від сильної й боєздатної армії».

Роман Костенко говорить про те, що треба створити умови для того, щоб досвідчені й професійні воїни, які стоять на захисті держави, хотіли залишитися у лавах Сил оборони навіть після отримання права на демобілізацію.

— Зараз нам необхідна трансформація від армії мобілізованих — до армії професійних мотивованих військовослужбовців. Для цього українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг та гарантій, — написав народний депутат.

Для цього Роман Костенко пропонує ввести щомісячні надбавки за вислугу років:

для тих, хто служить не менше 12 місяців, з яких 6-ть бере участь у бойових діях — основне грошове забезпечення становитиме не менш ніж 30 150 грн замість 20 100 грн;

замість 20 100 грн; для тих, хто служить 24 місяці, з яких 12 на бойових позиціях — не менш ніж 40 200 грн.

Для тих, хто уклав, або продовжив контракт на проходження військової від 3-х років або до закінчення воєнного стану пропонується ввести одноразову грошову винагороду:

120 тисяч гривень — для солдатів,

160 тисяч гривень — для сержантів;

200 тисяч гривень — для офіцерів.

А, а для тих, хто отримав право на звільнення з військової служби, але продовжує служити — встановити щомісячні доплати до грошового забезпечення у 10 000 грн.

У законопроєкті пропонується підвищити виплати за захоплену або знищену російську техніку від 30 до 500 тисяч гривень та ввести додаткові винагороди для командирів військових, які знищили техніку: від 5% цієї суми для безпосереднього командира військового до 1% — для командира бригади.

Розробники законопроєкту пропонують й інші пільги для військових, серед яких — страхування життя, знижки на розмитнення авто від 50% до 100% залежно від строку служби, пільгову іпотеку та кредити для відкриття бізнесу.

Окрім того, пропонується визначити норми щодо демобілізації: військові зможуть звільнитися після 36 місяців безперервної служби або через 18 місяців служби, з яких 12 виконували бойові завдання.

Роман Костенко запрошує до дискусії щодо запропонованих змін до законодавства та очікує, що до неї приєднаються представники уряду та офісу президента.

— Такі питання повинні обʼєднувати всі політичні сили. Мою ініціативу вже підтримало понад 70 народних депутатів із різних фракцій. Тому закликатиму всіх представників різних гілок влади зробити це питання одним із пріоритетних, попрацювати разом, і нарешті прийняти Закон для тих, хто «на нулі та в посадках»! — написав депутат.

Він виклав головні пропозиції, що містяться у законопроєкті на слайдах.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні оновлену версію урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449).