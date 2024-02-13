Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Люди

Кременчужанка Ганна Саган відзначила 100-літній ювілей

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 341

 

У місті жінка проживає з 2006 року

12 лютого кременчужанка Ганна Саган відзначила свій 100-літній ювілей. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У часи Другої світової війни Ганна Степанівна потрапила у полон та була вивезена на примсові роботи до Німеччини. Після повернення до України жінка усе життя працювала будівельником. Вийшла заміж, має двох дітей, трьох онуків та чотирьох правнуків.

Після виходу на пенсію із 2006 року Ганна Степанівна живе у Кременчуці.

Привітав ювілярку зі святом перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

Нагадаємо, у листопаді із 100-літнім ювілеєм міський голова привітав кременчужанку Таїсію Горобець.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук ювілей привітання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх