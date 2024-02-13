Кременчужанка Ганна Саган відзначила 100-літній ювілей

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У місті жінка проживає з 2006 року

12 лютого кременчужанка Ганна Саган відзначила свій 100-літній ювілей. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У часи Другої світової війни Ганна Степанівна потрапила у полон та була вивезена на примсові роботи до Німеччини. Після повернення до України жінка усе життя працювала будівельником. Вийшла заміж, має двох дітей, трьох онуків та чотирьох правнуків.

Після виходу на пенсію із 2006 року Ганна Степанівна живе у Кременчуці.

Привітав ювілярку зі святом перший заступник міського голови Володимир Пелипенко.

Нагадаємо, у листопаді із 100-літнім ювілеєм міський голова привітав кременчужанку Таїсію Горобець.