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Ferrexpo підвищує імідж України на світових ринках завдяки високоякісній залізорудній продукції, — експертка з якості Віта Равінська

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 77 Новини компаній

 

За останні три роки Ferrexpo інвестувала понад $2,5 мільйона в розвиток систем контролю якості та нове обладнання для лабораторій

Компанія Ferrexpo як один із лідерів у гірничо-металургійній галузі продовжує зміцнювати позиції України на стратегічних для держави ринках Європи, Азії та Близького Сходу, завдячуючи виробництву високоякісної залізорудної продукції для провідних світових сталеливарних підприємств. Про це у своїй колонці для GMK Center розповіла керівниця випробувального центру Полтавського ГЗК, кандидатка технічних наук Віта Равінська.

Повідомляється, що за останні 3 роки Ferrexpo інвестувала понад $2,5 мільйона в розвиток систем контролю якості та нове обладнання для лабораторій. Це дозволило підприємствам Групи — Полтавському ГЗК, Єристівському ГЗК та Біланівському ГЗК — працювати за міжнародними стандартами ISO 9001 та ISO 17025, що регламентують високі вимоги до сертифікації продукції, зокрема концентрату та залізорудних окатків.

Важливим аспектом діяльності Ferrexpo є проведення регулярних внутрішніх та зовнішніх аудитів для перевірки відповідності якості продукції міжнародним стандартам. Наприклад, у грудні 2023 року випробувальний центр Полтавського ГЗК успішно пройшов акредитацію Національної агенції акредитацій України (НААУ).

Лаборанти та контролери підприємств постійно підвищують свій професійний рівень, співпрацюючи з провідними науковими інститутами та експертами. Водночас Ferrexpo продовжує впровадження нових проєктів. Серед них — встановлення комплексу пробопідготовки та визначення хімічного складу концентрату на Полтавському ГЗК і введення в експлуатацію комплексу відбору проб концентрату для споживачів.

Майбутні ініціативи включають монтування башти відбору проб для вхідного контролю руди та будівництво єдиної лабораторії з визначення якості геологічних проб. Також планується вдосконалення системи відбору готової продукції.

Ці заходи дозволяють Ferrexpo ефективно управляти якістю продукції на всіх етапах виробництва. Інвестиції в якість дозволяють не лише збільшувати лояльність клієнтів, але й залучати валютні надходження в Україну, демонструючи надійність українських компаній як партнерів у виробництві якісної низьковуглецевої сталі.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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