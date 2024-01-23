Дзюдоїсти з Горішніх Плавнів успішно виступили на міжнародних змаганнях

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Вихованець обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» Ярослав Омельченко взяв участь у міжнародному тренувальному зборі дзюдоїстів, а троє вихованців ДЮСШ № 1 стали переможцями міжнародного турніру у Польщі.

Австрія

З 8 по 16 січня в австрійському Міттерзіллі пройшли міжнародні збори з дзюдо. Як розповів тренер ОДЮСШ «Олімпійські надії» з Горішніх Плавнів Олександр Ємченко, у зборах взяли участь топові команди з усього світу — загалом 902 спортсмени з 55 країн світу. Це перший міжнародний збір дзюдоїстів, де представлені тільки найкращі спортсмени. Серед них є й представники дзюдо Полтавщини, які готуються в складі збірної України до перших стартів 2024 року. 17-річний вихованець ОДЮСШ «Олімпійські надії» Ярослав Омельченко, який виступає у складі національної збірної, займається у тренерів Олександра Ємченка та Валерія Заболотного з п’яти років. Наставники розраховують, що в лютому, коли планується провести чемпіонат України із дзюдо, їхній вихованець буде відібраний на чемпіонат Європи або світу серед юніорів.

«Зараз я підтримую зв’язок зі старшим тренером обласної Школи вищої спортивної майстерності Василем Волошиним, та разом намагаємося відпрацювати нові кидки й техніки, щоб майстерність постійно підвищувалася, — наголосив Олександр Ємченко. — Дуже добре, що на зборах Ярослав має можливість змагатися на спарингах із дуже сильними суперниками, що сприяє підвищенню спортивної майстерності».

Нагадаємо, влітку минулого року у складі збірної команди України Ярослав Омельченко став бронзовим призером у змішаній команді на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що відбувся 25-29 липня в Маріборі (Словенія).

Польша

Соф’я Горяшина, Поліна Тумко, Гліб Томаров посіли перші місця, виборовши перемогу у дзюдоїстів із Польщі. Як розповів тренер ДЮСШ No 1 Андрій Бурдун, який разом з горішньоплавнівськими спортсменами їздив на змагання, наші дівчата та хлопець «показали гарну, впевнену боротьбу, не залишивши жодних шансів своїм суперникам, та отримали неоціненний міжнародний досвід, якого у них небагато».

У змаганнях взяли участь близько 1000 спортсменів 2007-2009, 2010-2011, 2012-2013 та 2014-2015 років народження. Наші дзюдоїсти змагалися з чехами та поляками.

«Наші дівчата провели по чотири поєдинки, — розповів тренер Ігор Горяшин, який спостерігав за виступом своїх вихованок дистанційно. — Наступного дня після змагань відбулося спільне тренування, де взяли участь усі учасники цього чемпіонату, що сприяло набуттю досвіду».

Наступні змагання у Соф’ї Горяшиної та Поліни Тумко мають відбутися 20 січня, коли планується проведення чемпіонату Полтавської області серед кадетів (вікова категорія до 18 років). Цей турнір є відбірковим на чемпіонат України, запланований 22 лютого в Києві.