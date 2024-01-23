Торік понад 60% видатків державного бюджету України пішли на оборону — Мінфін

Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету України.
За 2023 рік видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн, або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє Міністерство фінансів. У грудні минулого року вони становили 284,3 млрд грн.
Кошти були спрямовані на:
У 2022 році військові витрати України зросли до $44 млрд, або на 640% у порівнянні з попереднім роком. Водночас, за оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати Росії того року зросли на 9,2% — до $86,4 млрд.
Нагадаємо, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно шляхом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
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