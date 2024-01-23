Торік понад 60% видатків державного бюджету України пішли на оборону — Мінфін

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На сектор безпеки і оборони минулого року було витрачено понад 1 843 млрд грн

Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету України.

За 2023 рік видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд грн, або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє Міністерство фінансів. У грудні минулого року вони становили 284,3 млрд грн.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців та поліціянтів;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У 2022 році військові витрати України зросли до $44 млрд, або на 640% у порівнянні з попереднім роком. Водночас, за оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати Росії того року зросли на 9,2% — до $86,4 млрд.

Нагадаємо, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно шляхом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.



