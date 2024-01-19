«Ми сподіваємося, що з призначенням Волкова мобілізаційні заходи покращаться», — Лєднік начальника РТЦК та СП

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Офіційне представлення Мирослава Волкова як начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбудеться на наступному тижні, зазначили у Кременчуцькій РВА

Офіційно на новій посаді Мирослава Волкова, якого призначили на посаду начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представлять на наступному тижні спільно з керівництвом Полтавського обласного ТЦК та СП. Про це сьогодні, 19 січня, під час брифінгу повідомив очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

— На наступному тижні приїде керівництво Полтавського обласного РТЦК та СП, і ми спільно представимо нового керівника військомату Кременчуцького району. Сподіваємося, що з цим призначенням мобілізаційні завдання, які проводяться по району, покращаться, — розповів Олег Лєднік.

Нагадаємо, після звільнення колишнього керівника, з вересня минулого року Мирослав Волков виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП. Кілька днів тому стало відомо, що Мирослав Волков позбувся приставки виконуючого обов'язки.