Офіційне представлення Мирослава Волкова як начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбудеться на наступному тижні, зазначили у Кременчуцькій РВА
Офіційно на новій посаді Мирослава Волкова, якого призначили на посаду начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представлять на наступному тижні спільно з керівництвом Полтавського обласного ТЦК та СП. Про це сьогодні, 19 січня, під час брифінгу повідомив очільник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
Нагадаємо, після звільнення колишнього керівника, з вересня минулого року Мирослав Волков виконував обов’язки начальника районного ТЦК та СП. Кілька днів тому стало відомо, що Мирослав Волков позбувся приставки виконуючого обов'язки.
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