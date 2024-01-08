Кременчуцький баскетболіст Сергій Мельник став найрезультативнішим гравцем Чемпіонату України

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 231

У середньому гравець набирає 26,4 очка за матч

Гравець баскетбольної команди «Kremenchyk — Push Team» Сергій Мельник став найрезультативнішим гравцем першої половини сезону у першій лізі Чемпіонату України. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Баскетболіст перемагає за результативністю в матчах — в середньому він набирав 26,4 очка за гру.

Партнер Сергія по команді Андрій Кобець визнаний кращим асистентом. Він виконує в середньому 5,1 результативних передач за матч.

Найбільше результативних передач в одному матчі віддав гравець баскетбольного клубу «Полтава» Богдан Степанченко.

Нагадаємо, кременчуцька баскетбольна команда «Kremenchyk — Push Team» завершила 2023 рік перемогою у матчах Першої ліги чоловічого Чемпіонату України.