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Де у Кременчуці 4 січня не буде світла

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 484

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 4 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  •  вул. Республіканська, 75-138.

З 8.00 до 16.00

  • с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 1-81;
  • вул. Шкільна, 34А-65А;
  • вул. Зелена, 87-130;
  • вул. Поштова, 2;
  • вул. Спортивна 27-50;
  • пров. Вишневий 7;
  • с. Мала Кохнівка, просп. Полтавський, 277, 279;
  • вул. Цілиноградська 3-7;
  • с. Мала Кохнівка,
  • вул. Зелена 64;
  • вул. Молодіжна 1-18;
  • вул. Університетська 1, 3;
  • пров. Травневий 2-8;
  • вул. Ударна 2-17;
  • вул. Шевченка 3, 4, 10, 11.

З 8.00 до 17.00

  • проїзди 1-й Індустріальний 2, 3, 4;
  • 2-й Індустріальний, 3, 4;
  • 3-й Індустріальний 3, 4;
  • 4-й Індустріальний 3, 4;
  • пров. Індустріальний 29/5,31/6, 33/5;
  • пров. 4-й Індустріальний 6, 8;
  • пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • вул. Салганна 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова 3В, 5А, 7, 9А, 11;
  • вул. Бригадна, 3/3-16;
  • туп. Бригадний, 3-8;
  • вул. Б.Хмельницького, 53, 112/1;
  • вул. Г.Боплана, 4-15/9;
  • вул. Затонна, 24;
  • пров. Центральний, 8, 10;
  • вул. Ярмаркова, 1;
  • вул. Махоркова, 4-20;
  • вул. Шевченка 76-91/10;
  • вул. Олексія Древаля 188;
  • вул. Чернігівська 1-23;
  • туп. 1-й, 2-й Гайдамацький;
  • вул. А. Герасимовича, 53-84 А;
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
  • вул. В. Стуса, 18-46;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Івана Миколайчука;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • вул. Космонавтів, 19/14-86;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Паторжинського;
  • вул. П. Орлика;
  • пров. П. Орлика, 2/53-24;
  • туп. Самійлівський;
  • пров. Самійлівський, 3-93;
  • пр. Самійлівський, 2-17;
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Ч. Шлях, 45-67;
  • вул. Європейська, 77;
  • вул. Шевченка, 118А-140;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Чехова, 3-7/26.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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