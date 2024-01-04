Де у Кременчуці 4 січня не буде світла

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 484

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 4 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 вул. Республіканська, 75-138. З 8.00 до 16.00 с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 1-81;

вул. Шкільна, 34А-65А;

вул. Зелена, 87-130;

вул. Поштова, 2;

вул. Спортивна 27-50;

пров. Вишневий 7;

с. Мала Кохнівка, просп. Полтавський, 277, 279;

вул. Цілиноградська 3-7;

с. Мала Кохнівка,

вул. Зелена 64;

вул. Молодіжна 1-18;

вул. Університетська 1, 3;

пров. Травневий 2-8;

вул. Ударна 2-17;

вул. Шевченка 3, 4, 10, 11. З 8.00 до 17.00 проїзди 1-й Індустріальний 2, 3, 4;

2-й Індустріальний, 3, 4;

3-й Індустріальний 3, 4;

4-й Індустріальний 3, 4;

пров. Індустріальний 29/5,31/6, 33/5;

пров. 4-й Індустріальний 6, 8;

пров. Миклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

вул. Салганна 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова 3В, 5А, 7, 9А, 11;

вул. Бригадна, 3/3-16;

туп. Бригадний, 3-8;

вул. Б.Хмельницького, 53, 112/1;

вул. Г.Боплана, 4-15/9;

вул. Затонна, 24;

пров. Центральний, 8, 10;

вул. Ярмаркова, 1;

вул. Махоркова, 4-20;

вул. Шевченка 76-91/10;

вул. Олексія Древаля 188;

вул. Чернігівська 1-23;

туп. 1-й, 2-й Гайдамацький;

вул. А. Герасимовича, 53-84 А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. В. Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний, 3-19;

вул. Космонавтів, 19/14-86;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. П. Орлика;

пров. П. Орлика, 2/53-24;

туп. Самійлівський;

пров. Самійлівський, 3-93;

пр. Самійлівський, 2-17;

вул. Тіниста, 1/5-48;

вул. Чорноморська;

вул. Ч. Шлях, 45-67;

вул. Європейська, 77;

вул. Шевченка, 118А-140;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Чехова, 1/13-35/9;

пров. Чехова, 3-7/26.

Поділитись новиною



