Де у Кременчуці 4 січня не буде світла
Сьогодні, 07:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 4 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00
- вул. Республіканська, 75-138.
З 8.00 до 16.00
- с. Мала Кохнівка, вул. Садова, 1-81;
- вул. Шкільна, 34А-65А;
- вул. Зелена, 87-130;
- вул. Поштова, 2;
- вул. Спортивна 27-50;
- пров. Вишневий 7;
- с. Мала Кохнівка, просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Цілиноградська 3-7;
- с. Мала Кохнівка,
- вул. Зелена 64;
- вул. Молодіжна 1-18;
- вул. Університетська 1, 3;
- пров. Травневий 2-8;
- вул. Ударна 2-17;
- вул. Шевченка 3, 4, 10, 11.
З 8.00 до 17.00
- проїзди 1-й Індустріальний 2, 3, 4;
- 2-й Індустріальний, 3, 4;
- 3-й Індустріальний 3, 4;
- 4-й Індустріальний 3, 4;
- пров. Індустріальний 29/5,31/6, 33/5;
- пров. 4-й Індустріальний 6, 8;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- вул. Салганна 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова 3В, 5А, 7, 9А, 11;
- вул. Бригадна, 3/3-16;
- туп. Бригадний, 3-8;
- вул. Б.Хмельницького, 53, 112/1;
- вул. Г.Боплана, 4-15/9;
- вул. Затонна, 24;
- пров. Центральний, 8, 10;
- вул. Ярмаркова, 1;
- вул. Махоркова, 4-20;
- вул. Шевченка 76-91/10;
- вул. Олексія Древаля 188;
- вул. Чернігівська 1-23;
- туп. 1-й, 2-й Гайдамацький;
- вул. А. Герасимовича, 53-84 А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. В. Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний, 3-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. П. Орлика;
- пров. П. Орлика, 2/53-24;
- туп. Самійлівський;
- пров. Самійлівський, 3-93;
- пр. Самійлівський, 2-17;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Чорноморська;
- вул. Ч. Шлях, 45-67;
- вул. Європейська, 77;
- вул. Шевченка, 118А-140;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Чехова, 3-7/26.
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