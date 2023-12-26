На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Іван Шумейко

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 654

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Іван Шумейко. 31-річний військовий останнім часом проживав у Миргороді. Він мав звання старшого солдата. Загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки Донецької області.

У Івана Шумейка залишилася дружина.

Поховають захисника у Кременчуцькому районі, на його батьківщині.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати!







