На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Іван Шумейко

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуцького району Іван Шумейко. 31-річний військовий останнім часом проживав у Миргороді. Він мав звання старшого солдата. Загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки Донецької області.
У Івана Шумейка залишилася дружина.
Поховають захисника у Кременчуцькому районі, на його батьківщині.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.