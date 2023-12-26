У Кременчуці жінка знайшла у себе вдома картку, яку забула «подруга по чарці», і ходила з нею за покупками

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 347

У Кременчуці жінка, уродженка міста Лубни, знайшла у себе вдома картку, яку забула її «подруга по чарці», і сходила з нею за покупками. Автозаводський районний суд Кременчука виніс зловмисниці вирок.

15 жовтня жінки розпивали разом алкоголь. Коли гостя пішла, хазяйка помешкання знайшла у себе вдома картку «А-БАНК» своєї приятельки.

У період з 20 по 22 жовтня зловмисниця, розраховуючись чужою банківською карткою, скупилась на 1543 грн:

у магазині «Продукти» на вул. Героїв Маріуполя, 51-а на суму 294 грн;

у магазині «Оптовичок» на вул. Миру, 23 на суму 375 грн;

в аптеці «Копійка» на проспекті Свободи, 31 на суму 260 грн;

у кіоску Press Express №57, який знаходиться на зупинці громадського транспорту «Водоканал», на суму 182 грн;

у магазині «Свіжина» на проспекті Свободи, 15 на суму 206 грн;

у магазині «Оптовичок» на проспекті Свободи, 31 на суму 226 грн.

У суді обвинувачена уклала угоду з прокурором та визнала себе винною у правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів) Кримінального кодексу України.

Суд призначив жінці 5 років позбавлення волі, але пізніше замінив покарання, встановивши їй 1 рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд протягом 30 днів з дня проголошення.