У Кременчуці жінка знайшла у себе вдома картку, яку забула «подруга по чарці», і ходила з нею за покупками

У Кременчуці жінка, уродженка міста Лубни, знайшла у себе вдома картку, яку забула її «подруга по чарці», і сходила з нею за покупками. Автозаводський районний суд Кременчука виніс зловмисниці вирок.
15 жовтня жінки розпивали разом алкоголь. Коли гостя пішла, хазяйка помешкання знайшла у себе вдома картку «А-БАНК» своєї приятельки.
У період з 20 по 22 жовтня зловмисниця, розраховуючись чужою банківською карткою, скупилась на 1543 грн:
У суді обвинувачена уклала угоду з прокурором та визнала себе винною у правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 185 (Крадіжка в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів) Кримінального кодексу України.
Суд призначив жінці 5 років позбавлення волі, але пізніше замінив покарання, встановивши їй 1 рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Автозаводський районний суд протягом 30 днів з дня проголошення.
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