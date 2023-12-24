Кременчуччина попрощалася з випускником ВПУ №7 Владиславом Коропом, який загинув під Бахмутом

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Вчора, 23 грудня, у Глобиному Кременчуцького району попрощалися з військовим Владиславом Коропом. Захисник загинув 3-го листопада під час виконання бойового завдання, у районі населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області.

Народився Влад 18 червня 2000р у с. Пустовійтове. У 2006 р. пішов до першого класу Пустовійтівської ЗОШ |-||| ст. Після закінчення 11 класів у 2017 році вступив до вищого професійного училища № 7 м.Кременчука, здобув спеціальність електрогазозварника. Після закінчення навчання деякий час працював на колісному заводі. Згодом 4 роки працював в компанії «Віктор і К» (Королівський смак). У 2014 році помер батько. З того дня Владислав став хазяїном у домі, опорою для мами та захисником для молодшої сестри. Був дуже працелюбним, веселим та життєрадісним, мав багато друзів.

13 лютого 2023 року Владислав був призваний за мобілізацією до лав Збройних Сил України. Проходив службу у складі 77 окремої аеромобільної бригади на посаді навідника 2 взводу снайперів роти снайперів.

Його поважали та цінували побратими. Він був дуже відповідальним та безвідмовним, завжди виходив на бойові завдання.

Владиславу було всього 23 роки, юнак мав би жити, створювати сімʼю, будувати власне житло, займатися улюбленою справою. Він мріяв про щасливе майбутнє — своє та своєї землі. За це й віддав найцінніше — життя.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» щиро поділяє тяжке горе сім’ї, яка втратила дбайливого сина, люблячого брата, вірного друга та побратима. Вічна пам’ять і слава Герою!