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Кременчук, Воїни світла

У Кременчуцькому районі попрощалися з військовим Олександром Піденком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 309

 

Загинув військовий 16 грудня

У селі Максимівка попрощалися з загиблим нацгвардійцем Олександром Піденком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Піщанської сільської ради.

 

Олександр Піденко народився 17 березня 1979 року у с. Максимівка. У 1985 році пішов у перший клас Максимівської середньої школи. Після її закінчення у 1994 році вступив до Кременчуцького професійно-технічного училища № 22, де набув спеціальності слюсаря, згодом перевівся на тракториста і повернувся працювати у колгосп в Максимівці.

У 1997 році пішов на службу до лав Української Армії. Після проходження служби працював на обслуговуванні та ремонті автомобілів у Кременчуці.

— На початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем на фронт, служив у Національній гвардії. Пройшов Бахмут, Куп’янськ, неодноразово був поранений, отримав контузію. Лікувався і знову повертався на захист Батьківщини, — йдеться в повідомленні.

Загинув військовий 16 грудня 2023 року в результаті нещасного випадку.

 

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Піщанська сільська рада
Теги: воїни світла загиблий
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