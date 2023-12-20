У Кременчуцькому районі попрощалися з військовим Олександром Піденком

У селі Максимівка попрощалися з загиблим нацгвардійцем Олександром Піденком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Піщанської сільської ради.
Олександр Піденко народився 17 березня 1979 року у с. Максимівка. У 1985 році пішов у перший клас Максимівської середньої школи. Після її закінчення у 1994 році вступив до Кременчуцького професійно-технічного училища № 22, де набув спеціальності слюсаря, згодом перевівся на тракториста і повернувся працювати у колгосп в Максимівці.
У 1997 році пішов на службу до лав Української Армії. Після проходження служби працював на обслуговуванні та ремонті автомобілів у Кременчуці.
Загинув військовий 16 грудня 2023 року в результаті нещасного випадку.
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