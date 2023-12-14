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Кременчук

Під Кременчуком вантажівка з’їхала з дороги та перекрила проїзд

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 176

 

На місці працюють поліція та рятувальники

14 грудня поблизу Кременчука у напрямку спуску на Кам’яні Потоки фура виїхала за межі дороги та перекрила проїзд. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.

На місці уже працюють поліцейські та надзвичайники. Інформації про постраждалих немає. Рух дорогою тимчасово ускладнений.

Також пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко додає, що у зв’язку із погіршенням погодних умов протягом дня поліція фіксує аварії на автошляхах Кременчуччини, зокрема на дорозі у напрямку Полтави.

Нагадаємо, внаслідок негоди кілька громад на Кременчуччині залишилися без світла.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: соцмережі
Теги: Кременчук Кам'яні Потоки вантажівка
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