Під Кременчуком вантажівка з’їхала з дороги та перекрила проїзд

14 грудня поблизу Кременчука у напрямку спуску на Кам’яні Потоки фура виїхала за межі дороги та перекрила проїзд. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.
На місці уже працюють поліцейські та надзвичайники. Інформації про постраждалих немає. Рух дорогою тимчасово ускладнений.
Також пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко додає, що у зв’язку із погіршенням погодних умов протягом дня поліція фіксує аварії на автошляхах Кременчуччини, зокрема на дорозі у напрямку Полтави.
Нагадаємо, внаслідок негоди кілька громад на Кременчуччині залишилися без світла.
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