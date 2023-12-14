У компанії Ferrexpo пройшов тиждень карʼєри

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Минулого тижня на Полтавському ГЗК, Єристівському ГЗК та Біланівському ГЗК, що входять до групи Ferrexpo, тривав тиждень кар’єри, який має на меті запропонувати співробітникам можливості для професійного зростання або зміни професії та залучити зовнішніх кандидатів. Таким чином компанія закриває потреби по існуючих вакансіях, працівники отримують мотивацію знайти себе на новому робочому місці, зовнішні здобувачі професії — отримати можливість стабільної роботи й гідного заробітку. Про це повідомляє телеканал «ГОК».

У рамках тижня кар’єри чотири дні поспіль в рекрутинговому центрі Ferrexpo відбулася низка тематичних зустрічей керівників та фахівців структурних підрозділів компанії з шукачами роботи. Щодня вони стосувалися різних напрямів — електричного, технологічного, ремонтного й транспортного. Кандидатам розповідали детально про професії, вимоги для працевлаштування та відповіли на всі запитання.

На завершення учасників зустрічей чекав 3D фільм про повний виробничий процес Ferrexpo від видобутку залізної руди до виготовлення окатків і транспортування їх до споживачів, який переглядали в VR-окулярах.

«Цей проєкт корисний як зовнішнім шукачам роботи, так і співробітникам компанії, які бажають змінити робоче місце чи розширити горизонт, отримавши суміжну професію в рамках компанії», — зазначив Олексій Томченко, менеджер центру рекрутингу Полтавського ГЗК.

15 співробітників компанії вже пройшли співбесіди в рамках Тижня кар’єри.

Примітно, що в рамках проєкту працівники, які бажають змінити робоче місце в рамках компанії, для набуття потрібних вмінь та навичок мають змогу пройти навчання. У цей період учні отримуватимуть зарплату в розмірі середнього заробітку.

Телефони центру рекрутингу Ferrexpo: +380 67 530 3788, +380 66 260 0196, +380 50 305 74 61