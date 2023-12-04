14 тур Favbet ліги: хокейний клуб «Кременчук» поступився «Київ Кепіталз»

У рамках 14 туру Favbet ліги хокейна команда «Кременчук» програла «Київ Кепіталз». Про це повідомляє Всеукраїнська громадська організаця «Федерація хокею України».
У другій половині другого періоду «Кременчук» влаштував на ворота Бориса Бабіка шалений тиск. Але «Київ Кепіталз» встояли, на початку третього періоду зусиллями Панченка закинули вдруге і знову очолили таблицю.
Так, «Київ Кепіталз» переміг «Кременчук» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
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