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Кременчук, Воїни світла

Президент України підписав указ нагородити посмертно воїна з Кременчука Антона Липова

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 0

 
Кременчужанин нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Указом Президента України №777/2023 від 24 листопада 2023 року солдата Збройних сил України Антона Володимировича Липова нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила дружина військового.

Антон Липов був мобілізований на російсько-українську війну 9 листопада 2022 року, а 29 березня 2023 року він героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу смт Білогорівка Луганської області.

Офіційне нагородження відбудеться пізніше, про це напишемо додатково.

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Автор: Дарія Згура
Теги: нагородження посмертно орден «За мужність» війна воїни світла
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