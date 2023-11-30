Президент України підписав указ нагородити посмертно воїна з Кременчука Антона Липова

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 0

Кременчужанин нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Указом Президента України №777/2023 від 24 листопада 2023 року солдата Збройних сил України Антона Володимировича Липова нагородили посмертно орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила дружина військового.

Антон Липов був мобілізований на російсько-українську війну 9 листопада 2022 року, а 29 березня 2023 року він героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу смт Білогорівка Луганської області.

Офіційне нагородження відбудеться пізніше, про це напишемо додатково.