Кременчужанин виборов «срібло» на турнірі зі скелелазіння у Саудівській Аравії

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 157

Ярослав Ткач став призером у дисципліні «швидкість»

Кременчуцький спортсмен Ярослав Ткач посів друге місце у змаганнях зі скелелазіння Masters в рамках мультиспортивного форуму «Пляжні ігри NEOM». Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради 29 листопада.

Турнір проходив під егідою Міжнародної федерації спортивного скелелазіння (IFSC) у Саудівській Аравії. Ярослав Ткач став призером у дисципліні «швидкість».

Як розповіли у міській раді, надалі Ярослав планує здобути цього року ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.