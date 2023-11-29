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Кременчук, Спорт

Кременчужанин виборов «срібло» на турнірі зі скелелазіння у Саудівській Аравії

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 157

 

Ярослав Ткач став призером у дисципліні «швидкість»

Кременчуцький спортсмен Ярослав Ткач посів друге місце у змаганнях зі скелелазіння Masters в рамках мультиспортивного форуму «Пляжні ігри NEOM». Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради 29 листопада.

Турнір проходив під егідою Міжнародної федерації спортивного скелелазіння (IFSC) у Саудівській Аравії. Ярослав Ткач став призером у дисципліні «швидкість».

Як розповіли у міській раді, надалі Ярослав планує здобути цього року ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

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Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач завоював золото Континентального кубка

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: скелелазіння
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