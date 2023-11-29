День української хустки відзначають з 2019 року. Тож, відвідувачі матимуть нагоду дізнатися про історію виникнення хустки, її роль у житті українських жінок, обряди та звичаї
Третього грудня кременчужан запрошують взяти участь у майстеркласі з виготовлення ляльки-мотанки від Ірини Залюбовської, освоїти способи зав'язування хустки, під керівництвом Іванни Чаплигіної.
Захід відбудеться о 14.00 у бібліотеці-філії №2 за адресою: вул. Соборна, 11.
Також, на всіх чекає фотосесія з національними хустками. Вхід вільний.
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