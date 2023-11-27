Як кременчуцьким вступникам у 2024 році підготуватися до онлайн-тестування

Кременчуцькі одинадцятикласники, які у 2024 році вступатимуть на навчання у виші, мають змогу безкоштовно потренуватися у проходженні онлайн-тестування — національного мультипредметного тесту. Інформацію про це оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Портал zno.osvita.ua пропонує майбутнім абітурієнтам перевірити свої знання та пройти тестування з української мови, математики, історії України, біології, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов, які виконували випускники у попередніх роках.
Спосіб тестування максимально наближений до реального, а наприкінці учасники зможуть переглянути правильні відповіді на питання та побачити свої результати тестування.
Окрім цього, школярі мають можливість виконати тести з окремих предметів, які згруповані за окремими темами.
Нагадуємо, у 2024 році до НМТ додадуть іще один обов’язковий предмет.
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