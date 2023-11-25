У Горішніх Плавнях відбувся благодійний концерт баянної музики

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Під час заходу зібрали понад 6000 грн

У Горішніх Плавнях відбувся благодійний концерт за участю Заслуженого артиста України, соліста Національної філармонії України Івана Чурилова (баян) та викладачів Горішньоплавнівської дитячої музичної школи Ганни Ткаченко, Тетяни Шемет, Михайла Калюса та Анатолія Головні (всі є випускниками Харківського інституту Мистецтв ім. І.П.Котляревського). Про це повідомило видання «Хроніки тижня».

Музиканти виконали понад десять музичних творів різних епох та жанрів. Програма відкрилася виступом дуету директора музичної школи Анатолія Головні та викладача закладу Михайла Калюса. Музиканти виконали Фантазію на тему пісні «Київський вальс» Платона Майбороди. Потім прозвучав вальс «Осінь у Парижі» у виконанні тріо викладачів: Ганни Ткаченко, Анатолія Головні та Тетяни Шемет.

Творчий вечір продовжився виступом заслуженого артиста України, соліста Національної філармонії України та Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Івана Чурилова. Виконавська майстерність баяніста-віртуоза захопила слухачів, які кожен його номер відзначали бурхливими оплесками. У виконанні музиканта прозвучали вальс Йоганна Штрауса «Весняні голоси» в обробці Адама Яшкевича, «Анданте» Фелікса Мендельсона, «Перегук птахів» Жана-Філіпа Рамо, Прелюдія і фуга сі мажор Йоганна Баха, Соната до мажор Доменіко Скарлатті, Соната No 8 ля мінор, ч.1 Вольфганга Моцарта та Скерцо Джона Гарта.

Завершилася програма виступом дуету Івана Чурилова та Анатолія Головні. За словами гостя, про спільне виконання творів Йоганна Себастьяна Баха вони мріяли, коли ще були студентами Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Тож мрія нарешті здійснилася. Баяністи виконали Сюїту Йоганна Баха в трьох частинах для флейти з оркестром та Концерт ре мінор.

Слухачі довго не відпускали артистів зі сцени, нагороджуючи їх гучними оплесками та вигуками «Браво!».

Від імені всіх гостей начальниця відділу культури, спорту та туризму Ірина Зеленська подякувала учасникам концертної програми, віртуозу-баяністу Івану Чурилову за творчий вечір, майстерне виконання музичних творів.

— Пишаємося вами, митці, бажаємо міцного здоров’я, творчого натхнення, всього доброго і найкращого, — наголосила Ірина Зеленська.

Під час заходу зібрали понад 6000 грн. Усі кошти підуть на потреби бійців ЗСУ.