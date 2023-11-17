Dorofeeva запалила МПК у Кременчуці: драйвовий вечір з улюбленими піснями

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 254

Надя Дорофєєва передала привіт дівчинці, яка не змогла прийти на концерт, та виконала одну з пісень в образі зайця

Вчора, 16 листопада Кременчука завітала співачка DOROFEEVA.

Концерт розпочався о 19.00, у Міському палаці культури.

Як тільки Надя Дорофєєва вийшла на сцену, зал гучно почав аплодувати та кричати.

На початку Надя виконала дві пісні, аби «оживити» людей ще більше, а далі традиційно привіталася з енергійними словами: «Привіт Кременчук!».

Під час привітання Надя Дорофєєва пригадала, що минулий її тур розпочався саме з Кременчука.

Далі DOROFEEVA продовжила співати енергійні пісні та закликала усіх присутніх вставати та танцювати.

У середині концерту на сцену вибігла маленька дівчинка, яка попросила Надю передати привіт її сестрі Алісі, яка не змогла прийти на концерт. Співачка не відмовила і передала привіт на відео. Крім того, на сцену вийшла фанатка Наді Дорофєєвої, яка зробила таке саме татуювання і на тому ж самому місці, що й співачка.

— Дівчата, ви такі класні! — зворушливо відповіла Надя Дорофєєва.

Далі концерт продовжився такими піснями, як «Ритми», «Вотсап», «У твоїй душі», а нову пісню «На самоті» Надя Дорофєєва та уся її команда виконали в образі зайців.

Далі співачка виконала ще багато пісень і на завершення заспівала «Думи». Проте так просто DOROFEEVу фанати не відпустили та кричали: «На біс!». Тож Надя заспівала ще одну пісню, а тоді під гучні вигуки та оплески пішла зі сцени.