Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Валентина Калінського

Миргородським райвідділом поліції розшукується 23-річний Валентин Калінський. Від рідних поліції відомо, що зниклий 9 листопада у Миргороді придбав квиток на потяг та мав прибути до Харківської області. Однак, 10 листопада зв’язок з чоловіком обірвався.
Прикмети зниклого: зріст 196 см, середньої статури, очі темні, волосся русяве, стрижка коротка.
Особливі прикмети: на правій руці надпис англійською мовою, був одягнений в чорний спортивний костюм, спортивну куртку кольору «Хакі».
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