Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Валентина Калінського

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 1

Чоловік придбав у Миргороді квиток на поїзд до Харкова і зник

Миргородським райвідділом поліції розшукується 23-річний Валентин Калінський. Від рідних поліції відомо, що зниклий 9 листопада у Миргороді придбав квиток на потяг та мав прибути до Харківської області. Однак, 10 листопада зв’язок з чоловіком обірвався.

Прикмети зниклого: зріст 196 см, середньої статури, очі темні, волосся русяве, стрижка коротка.

Особливі прикмети: на правій руці надпис англійською мовою, був одягнений в чорний спортивний костюм, спортивну куртку кольору «Хакі».

- Якщо Вам відома інформація про зниклого безвісти, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Миргородського райвідділу поліції за номерами: (099) 657-63-03, (066) 090-53-42 або 102, - йдеться у повідомленні.