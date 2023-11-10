Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 11 листопада енергетики проводитимуть планові роботи
У суботу, 11 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 19.00
У зв'язку з приєднанням до електромереж:
- пр. 1-4 Індустріальні;
- пров. 2-6 Індустріальні;
- квт. 304;
- вул. Амвросія Ковальова, Великокохнівська, Віри Холодної; Джерельна, Євгена Патона, Іллі Мечникова, Індустріальна, Козацька, Марусі Чурай, Миколи Молочникова, Миколи Татарулі, Можайського, Нечуя-Левицького, Олексія Древаля, Солов'їна, Спасо-Преображенська, Чернігівська;
- пров. Делегатський, Прибережний, Рівненський, Чорнобаївський;
- пр. Сонячний;
- туп. Сонячний.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт при реалізації договорів приєднання до електричних мереж розподілу:
- пров. Ефірний, 1-26;
- вул. Керченська, 1-43;
- вул. Козацька, 140, 142А.
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