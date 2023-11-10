Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У суботу, 11 листопада, в деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 19.00

У зв'язку з приєднанням до електромереж:

пр. 1-4 Індустріальні;

пров. 2-6 Індустріальні;

квт. 304;

вул. Амвросія Ковальова, Великокохнівська, Віри Холодної; Джерельна, Євгена Патона, Іллі Мечникова, Індустріальна, Козацька, Марусі Чурай, Миколи Молочникова, Миколи Татарулі, Можайського, Нечуя-Левицького, Олексія Древаля, Солов'їна, Спасо-Преображенська, Чернігівська;

пров. Делегатський, Прибережний, Рівненський, Чорнобаївський;

пр. Сонячний;

туп. Сонячний.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт при реалізації договорів приєднання до електричних мереж розподілу: