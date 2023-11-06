Вчителька з Горішніх Плавнів пройшла перший етап Всеукраїнського відбору на Європейський фестиваль вчителів

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У Львові відбувся перший етап Всеукраїнського відбору на Європейський фестиваль для вчителів, у форматі очної сесії Всеукраїнського відбору «Наука на сцені» (Science On Stage). Як пише «Дивись.Info» , участь у фестивалі взяла вчителька фізики та математики з Горішніх Плавнів Людмила Безперстова, яка викладає у загальноосвітній школі № 3 ім. В. О. Нижниченка.

З дітьми вона формує самонапружені конструкції вже кілька років, а тому вирішила спробувати себе у конкурсі. Це фігурки, які можна створити з допомогою фізичних матеріалів та двох понять — «натяг» та «цілісність».

— Проєкт націлений на старшокласників, щоб розвивати їхню просторову уяву та інженерні та технічні здібності. Ми хочемо, щоб учні, які закінчують школу, обирали професії, пов’язані з фізикою, технологією та інженерією. Зацікавленим дітям такі конструкції створювати не є важко. Наша учениця Анастасія створила «Башту Снельсона», яка є досить складною. Цей проєкт був представлений на конкурсі науково-дослідницьких робіт у Києві й отримав І місце, — зазначила Людмила.

Школа, в якій працює Людмила Безперстова має усі умови для навчання молоді в умовах стрімкої еволюції технологій, яка спонукає зараз активізувати свої зусилля до розвитку STEM-освіти, адже світ зараз відчуває дефіцит фахівців технічних, природничих та інженерних спеціальностей. За останні кілька років у навчальному закладі з’явились інноваційні кабінети з вивчення саме таких наук, зокрема і STEM-лабораторію. І це є досягненням спільних зусиль міської влади, відповідальних бізнесменів та промисловців і благодійників, якими для жителів Горішніх Плавнів є гірничодобувні підприємства компанії Феррекспо і Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.

Відзначає важливість роботи у цьому напрямку міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков: «Завдяки впровадженню STEM-освіти ми маємо на меті вийти за межі традиційної шкільної програми і піти трохи далі, щоб максимально підготувати наших дітей для вступу в найкращі вищі навчальні заклади як в Україні, так і за кордоном. Необхідно організувати конкурентне технологічне середовище в освітньому процесі міста. У кожної школи є команди учнів та вчителів, якими ми пишаємося за їхні напрацювання й досягнення, і вони можуть конкурувати між собою за окремими напрямами».

— Влітку 2024 року переможці поїдуть у Фінляндію, щоб презентувати свої проєкти перед усією Європою. Учасників там буде понад 600 із 38 країн Європи та Канади. Наші талановиті вчителі зможуть продемонструвати, що навіть в умовах війни українці мають змогу не тільки працювати, але й креативити для ефективнішого навчання дітей, — розповіла Наталя Казачкова, голова національного комітету європейського комітету «Наука на сцені».