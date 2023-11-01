1 листопада Кременчуцький перинатальний центр кличе вагітних на екскурсію

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 67

Можна буде подивитися пологове відділення

Перинатальний центр запрошує майбутніх породіль на екскурсію до пологового відділення. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.

Захід проходитиме 1 листопада об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу за адресою: вулиця Майора Борищака, 20/3. Обов'язково треба мати з собою бахіли.

Екскурсія відбудеться за умови відсутності повітряної тривоги. Записатись можна за номером телефону: 097-308-85-11.

Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці народилося 25 малюків.