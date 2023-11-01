1 листопада Кременчуцький перинатальний центр кличе вагітних на екскурсію

Перинатальний центр запрошує майбутніх породіль на екскурсію до пологового відділення. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.
Захід проходитиме 1 листопада об 11.00 у приймальному відділенні акушерського корпусу за адресою: вулиця Майора Борищака, 20/3. Обов'язково треба мати з собою бахіли.
Екскурсія відбудеться за умови відсутності повітряної тривоги. Записатись можна за номером телефону: 097-308-85-11.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчуці народилося 25 малюків.
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