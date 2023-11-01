У Кременчуці горіла Audi Q7

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 279

1 листопада о 00.09 на вул. Героїв Маріуполя у Кременчуці загорівся легковик Audi Q7. Про це повідомила пресслужба ДСНС міста.

О 00.18 вогнеборці локалізували пожежу, а о 00.20 — ліквідували.

Вогонь знищив відсік двигуна й пошкодив фару, лакофарбове покриття, лобове скло, переднє колесо. Однак надзвичайникам вдалось врятувати автівку від цілковитого знищення, а також припаркований поряд легковик.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстрували.

До гасіння пожежі залучалися 4 надзвичайники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна машина. Причина виникнення пожежі встановлюється.